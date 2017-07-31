（中央社記者鍾榮峰台北31日電）蘋果iPhone 8會是什麼模樣，外界持續關注。外媒引述自由作家消息指出，下半年iPhone 8色款，可能只有黑色、曜石黑以及白色（或銀色）這三種選項。



富比世（Forbes）雜誌網站貼出科技資深自由作家凱利（Gordon Kelly）文章，他引述蘋果供應鏈消息指出，蘋果下半年推出的iPhone 8機殼色系，可能限定推出黑色、曜石黑以及白色（也可能是銀色）這三款選項。



凱利指出，下半年新款iPhone採用黑白單色系，主要是為了搭配新機前方螢幕和窄邊框採用黑色的考量。



凱利與機殼設計商Nodus持續合作，秀出據稱是iPhone 8包括黑色、曜石黑以及白色（也可能是銀色）三種色系機殼的設計想像圖。



蘋果iPhone 8量產進展和開賣時程，外界高度關注。外媒日前引述多位分析師投資筆記推測，iPhone 8可能9月底到10月推出，量產速度加快估10月到11月初。



市場一般預期，蘋果今年下半年將推出3款iPhone，包括全新設計的5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone、以及包括4.7吋與5.5吋2個尺寸的LCD版iPhone。



凱基投顧分析師郭明錤日前報告預期，OLED版iPhone採全螢幕設計，可能採虛擬Home主按鍵，但不支援指紋辨識，配備3D感測元件，可支援臉部辨識與改善自拍品質。1060731