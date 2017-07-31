（中央社記者張謙香港31日電）據報導，中國大陸北京市內一個遊樂場昨天發生意外，一名女遊客從飛行影院內高約10公尺的座椅上墜落死亡。



根據新京報網的報導，昨天下午2時許，在北京昌平區樂多港奇幻遊樂場飛行影院內，一名女遊客觀影時從升至約10公尺高的座椅上墜落。



報導指出，墜落死亡的遊客姓丁，51歲，山西人。



報導表示，案件已初步排除人為傷害嫌疑，警方正會同其他部門調查事故原因。



據報導，樂多港奇幻樂園內的飛行影院項目「翱翔紫禁」已暫停開放。



報導表示，飛行影院「翱翔紫禁」是集球幕電影、大型機械控制、即時現場特效等多種高科技手法於一體的設計。



遊客經由平立式座椅系統提升至10多公尺高空觀看壯觀的電影畫面，體驗在宏大場景中凌空飛行的刺激感受。1060731