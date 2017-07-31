（中央社記者盧太城台東縣31日電）南迴鐵路電氣化工程施工，部分時段交通將由客運替代。立法委員劉櫂豪今天拜訪交通部鐵改局，研議接駁客運票價優惠方案，台鐵允諾台東至高雄的客運車資，依區間車票打八折。



南迴鐵路電氣化將進入施工高峰，為使工程如期如質並確保安全，台鐵將於9月起分4階段，進行夜間時段南迴段減班計畫，改以公路客運代替運輸。



為減輕台東鄉親往返高雄、台東交通費用負擔及降低不便困擾，立法委員劉櫂豪今天拜訪交通部鐵改局副局長伍勝園，研議接駁公路客運票價的優惠方案。



劉櫂豪表示，研議後，鐵改局同意以區間車票價再打八折的優惠，台東至高雄火車區間車票價為233元，再打八折即187元，希望這樣能減輕鄉親往返南迴的不便利。



劉櫂豪表示，前瞻計畫編列223億元給南迴鐵路台東潮州段電氣化計畫，改善台東地區對外往返各地的交通品質，為加速推動南迴鐵路電氣化工程，並降低施工風險，他要求交通部在兼具鐵路營運及電氣化工程順利施作情形下，達成109年電氣化通車目標。1060731