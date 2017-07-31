南迴電氣化施工 台鐵允諾接駁客運票價優惠中央社 (2017-07-31 17:03)
（中央社記者盧太城台東縣31日電）南迴鐵路電氣化工程施工，部分時段交通將由客運替代。立法委員劉櫂豪今天拜訪交通部鐵改局，研議接駁客運票價優惠方案，台鐵允諾台東至高雄的客運車資，依區間車票打八折。
南迴鐵路電氣化將進入施工高峰，為使工程如期如質並確保安全，台鐵將於9月起分4階段，進行夜間時段南迴段減班計畫，改以公路客運代替運輸。
為減輕台東鄉親往返高雄、台東交通費用負擔及降低不便困擾，立法委員劉櫂豪今天拜訪交通部鐵改局副局長伍勝園，研議接駁公路客運票價的優惠方案。
劉櫂豪表示，研議後，鐵改局同意以區間車票價再打八折的優惠，台東至高雄火車區間車票價為233元，再打八折即187元，希望這樣能減輕鄉親往返南迴的不便利。
劉櫂豪表示，前瞻計畫編列223億元給南迴鐵路台東潮州段電氣化計畫，改善台東地區對外往返各地的交通品質，為加速推動南迴鐵路電氣化工程，並降低施工風險，他要求交通部在兼具鐵路營運及電氣化工程順利施作情形下，達成109年電氣化通車目標。1060731
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Sanrio KITTY 媽媽包．空氣媽媽包．時尚 媽媽包．skip hop 媽媽包．多功能 防水 媽媽包．超輕量 媽媽包．媽媽包 Pink．媽媽包 後背包．okiedog 媽媽包．時尚媽媽包．haru 媽媽包．BESIDE-U 媽媽包．COLORLAND 媽媽包．美國JuJuBe媽媽包．餐椅媽媽包．防水媽媽包．Hanna Hula 媽媽包．媽媽包 防水．Ju-Ju-Be 媽媽包．Sanrio 媽媽包．冠軍 媽媽包．斜背媽媽包．童話 媽媽包．winghouse 媽媽包．媽媽包 分隔袋．JoyBaby 媽媽包．大容量 媽媽包．方王媽媽 包組．二用媽媽包．leslie 媽媽包
- Majacase - 客製 手機皮套 手機殼 皮夾式IPHONE SAMSUNG SO
- NINE WEST--鬆緊帶撞色休閒平底鞋--撞色白
- 【Ray Ban雷朋】Avator經典飛官款太陽眼鏡(金邊水銀藍鏡面-
- 【金郁豐】氣質典雅18k金天然帝王綠翡翠藍寶戒(戒圍10.5)
- YSL 經典金色Y字LOGO小牛皮拉鍊鑰匙/零錢包(黑)
- 【漢石齋】正宗緬甸天然A貨濃綠翡翠手鐲JB-1851(母親節特惠
- EDWIN 大尺碼 EDGE彈性牛仔褲-男-石洗綠
- CITIZEN WICCA 神隱可愛少女時尚優質腕錶-銀+玫瑰金-BT2-73
- 英國Morphun魔法創意積木 - 中階模型構建組400片
- KYMCO CANDY 3.0 【鋰電抽取式】
全台最大吃到飽 林皇宮LV森林百匯【MOOK景點家】
深圳女大學生獨自去香港后失聯【北京新浪網】
萌發少女心毛怪風冰沙 ＩＧ洗版粉嫩飲品【MOOK景點家】
香港航空即將開通美國洛杉磯航線【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》