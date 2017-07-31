台南古都大淹水 嘉義沿海泡湯中央社 (2017-07-31 16:47)
（中央社台南31日電）颱風尼莎、海棠接連侵襲，台南古都大淹水，不敵強降雨；嘉義沿海也泡湯。兩縣市爭取水利「前瞻建設」，盼徹底解決水患。
根據中央氣象局資料，雙颱尼莎、海棠接連侵襲，二波強降雨，台南古都不敵滂沱雨勢，多處低窪地積水，道路不通；嘉義沿海地區積水處處，所幸今天中午過後，雨勢減緩，積水漸退。
雨勢來得急，積水快速跟，台南市東區裕義路到裕農路的高速公路涵洞下方、仁德區太子路一帶，超過50公分積水，好幾部車輛誤入積水區後拋錨；太子路的高速公路涵洞下方，罕見出現3部賓士自小客車同時卡在水中的景象。
從30日深夜到31日清晨的接連幾小時降雨，猛灌的雨水導致三爺溪鯽潭橋水位達警戒，一旁仁德工業區低漥地出現溪水溢堤，業者急忙裝防水閘門，希望減少損失，不過，三爺溪堤防已加高，雖仍見淹水，但已比以前好很多。
台南市政府水利局長彭紹博指出，強降雨全面超過標準，外水高漲致使內水無法順利排出，例如三爺溪、六塊寮排水、海尾寮排水等周邊，導致都會區的東、南、北、永康、安平、安南、仁德、將軍、麻豆、學甲、後壁、新化等區及總頭寮工業區路段內水積淹。
彭紹博表示，持續降雨也造成上游集水區水勢不絕流入各排水，洪水量超過部分臨時應急堤頂，導致部分路面淹水，市府立即成立前進指揮所，市長賴清德到現場瞭解並指揮，調派大型機具防汛搶險。
雙颱強降雨接連侵襲，嘉義沿海也泡湯，嘉義縣政府發布新聞稿指出，造成布袋鎮過溝、海埔新生地觀光漁市周邊、菜脯里一帶淹水，所幸中午過後，雨勢稍緩，積水漸退。
嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘、水利處長林谷樺等勘災，張花冠表示，早期水利設施設計防洪頻率大約10年，但是極端氣候變化快，瞬間強降雨超過防洪標準，已爭取興建滯洪池等多項水利「前瞻建設」，以徹底解決水患。1060731
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