郵資26年首次調高 平信限時掛號8月起漲3元中央社 (2017-07-31 16:30)
（中央社記者汪淑芬台北31日電）中華郵政公司明天起調高國內郵資價格，平信、限時信及掛號信，都漲新台幣3元，這也是國內函件郵資26年來首次調漲，主要是為合理反映服務成本。
根據中華郵政6月公布的郵資調漲方案，不超過20公克信函部分，普通平信郵資從5元漲至8元、限時郵件郵資從12元漲至15元、掛號郵件郵資從25元漲至28元、限時掛號從32元漲至35元。
另掛號附回執從34元漲至43元，限時掛號附回執從41元漲至50元。
不超過50公克印刷物部分，普通郵資從3.5元漲至6元、限時從10.5元漲至13元、掛號從23.5元漲至26元、限時掛號從30.5元漲至33元、掛號附回執從32.5元漲至41元、限時掛號附回執從39.5元漲至48元。
明信片從2.5元漲至5元、郵簡從4元漲至6元、每100公克小包從10元漲至12元。
中華郵政新郵資實施，同時發行無面值郵票一套兩枚；其中一枚為國內平常印刷物基本郵資，一枚為國內平常信函基本郵資。
民眾若持有未使用的郵票、特製信封等，可在補足郵資調整差額後繼續使用。1060731
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Sanrio KITTY 媽媽包．空氣媽媽包．時尚 媽媽包．skip hop 媽媽包．多功能 防水 媽媽包．超輕量 媽媽包．媽媽包 Pink．媽媽包 後背包．okiedog 媽媽包．時尚媽媽包．haru 媽媽包．BESIDE-U 媽媽包．COLORLAND 媽媽包．美國JuJuBe媽媽包．餐椅媽媽包．防水媽媽包．Hanna Hula 媽媽包．媽媽包 防水．Ju-Ju-Be 媽媽包．Sanrio 媽媽包．冠軍 媽媽包．斜背媽媽包．童話 媽媽包．winghouse 媽媽包．媽媽包 分隔袋．JoyBaby 媽媽包．大容量 媽媽包．方王媽媽 包組．二用媽媽包．leslie 媽媽包
- 【A│X Armani Exchange】優雅時刻腕錶-銀x灰/38mm(AX5311)
- audio-technica鐵三角 ATH-LS70 雙動圈型耳塞式耳機
- 【PUMA】飛越寂靜休閒運動腕錶-銀框黑(PU104151004)
- 【HITACHI日立】3-5坪變頻雙吹窗型冷暖氣RA-28NA
- 【美國康寧 CORELLE】普普風6件式餐盤組 (6N02)
- 【菲依麗精品】天然頂級冰透纏絲玉手鐲(天然A貨)
- 【Angemiel安婕米】925純銀項鍊套組(柔情圓舞曲)
- 【東方翡翠寶石】三彩A貨翡翠珠串手環/黃翡、油青、白翡、
- BioJoy百喬 雪極淬 日本頂級GSH穀胱甘月太助眠美妍素(30錠/
- Kamera 鋰電池 for Sony NP-FV100 (DB-FV100)
全台最大吃到飽 林皇宮LV森林百匯【MOOK景點家】
深圳女大學生獨自去香港后失聯【北京新浪網】
萌發少女心毛怪風冰沙 ＩＧ洗版粉嫩飲品【MOOK景點家】
香港航空即將開通美國洛杉磯航線【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》