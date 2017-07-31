（中央社記者汪淑芬台北31日電）中華郵政公司明天起調高國內郵資價格，平信、限時信及掛號信，都漲新台幣3元，這也是國內函件郵資26年來首次調漲，主要是為合理反映服務成本。



根據中華郵政6月公布的郵資調漲方案，不超過20公克信函部分，普通平信郵資從5元漲至8元、限時郵件郵資從12元漲至15元、掛號郵件郵資從25元漲至28元、限時掛號從32元漲至35元。



另掛號附回執從34元漲至43元，限時掛號附回執從41元漲至50元。



不超過50公克印刷物部分，普通郵資從3.5元漲至6元、限時從10.5元漲至13元、掛號從23.5元漲至26元、限時掛號從30.5元漲至33元、掛號附回執從32.5元漲至41元、限時掛號附回執從39.5元漲至48元。



明信片從2.5元漲至5元、郵簡從4元漲至6元、每100公克小包從10元漲至12元。



中華郵政新郵資實施，同時發行無面值郵票一套兩枚；其中一枚為國內平常印刷物基本郵資，一枚為國內平常信函基本郵資。



民眾若持有未使用的郵票、特製信封等，可在補足郵資調整差額後繼續使用。1060731