文／MOOK景點家編輯部整理報導



夏日到來除了去海邊玩水外，也可以在都市探索侏儸紀樂園。高雄夢時代購物中心將頂樓打造成「恐龍探索樂園」，成為全台首座結合遊樂園的恐龍主題樂園。樂園內有各式各樣的恐龍出沒，且每一隻都會動與發出聲音，開幕沒多久即成為熱門打卡新景點。

(圖／高雄記事本)

(圖／高雄記事本)

(圖／高雄記事本)

(圖／高雄記事本)

園區內共有12項遊樂設施採單項收費，開幕期間至八月底暑假結束前都免費入場，遊客們可以盡情地拍照與打卡。

(圖／高雄記事本)

(圖／高雄記事本)

(圖／高雄記事本)

【Info】

恐龍探索樂園

地址：高雄市前鎮區中華五路789號頂樓 (夢時代購物中心)

※開幕期間免票入場

※八月底暑假結束前都免費入場

※園區內設施採單項收費



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