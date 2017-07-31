高雄恐龍樂園免費新景點 全台首座引發話題MOOK景點家 (2017-07-31 15:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
夏日到來除了去海邊玩水外，也可以在都市探索侏儸紀樂園。高雄夢時代購物中心將頂樓打造成「恐龍探索樂園」，成為全台首座結合遊樂園的恐龍主題樂園。樂園內有各式各樣的恐龍出沒，且每一隻都會動與發出聲音，開幕沒多久即成為熱門打卡新景點。
(圖／高雄記事本)
(圖／高雄記事本)
(圖／高雄記事本)
(圖／高雄記事本)
園區內共有12項遊樂設施採單項收費，開幕期間至八月底暑假結束前都免費入場，遊客們可以盡情地拍照與打卡。
(圖／高雄記事本)
(圖／高雄記事本)
(圖／高雄記事本)
【Info】
恐龍探索樂園
地址：高雄市前鎮區中華五路789號頂樓 (夢時代購物中心)
※開幕期間免票入場
※八月底暑假結束前都免費入場
※園區內設施採單項收費
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》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15793
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