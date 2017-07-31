文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



威尼斯人酒店是大家前往澳門旅遊就會聯想到的知名酒店，但是先在澳門的酒店越建越多，許多具有特色且豪華的酒店慢慢興起，是現在大家到澳門旅遊紛紛入住的新選擇。

澳門威尼斯人酒店是澳門的知名酒店（圖／威尼斯人酒店）

1.永利皇宮

想要搭纜車進酒店，千萬不要錯過這間澳門永利皇宮酒店。在永利皇宮知名的觀光纜車之中，寬敞舒適的六人座位配備冷氣設施，可以在半空中一邊愜意飽覽永利皇宮的全貌，一邊細聽聲音導航，欣賞表演湖的噴泉表演和繁華的路氹城景色，以華麗獨特的方式展開世界級的度假之旅，領略無可比擬的奢華體驗。

永利皇宮以纜車的方式接送旅客入（圖／永利皇宮）

永利皇宮的酒店前有巨大的噴水舞池，每天多個表演時段，撼動人心的噴泉表演配合先進的音效及燈光系統，讓人不期然沉醉於變幻的水波與旋律中。永利皇宮的客房內含有視野絕佳的落地窗，想要從客房看水舞也不成問題。

永利皇宮的水舞給人最澎湃的享受（圖／永利皇宮）

從客房內也可以欣賞到最美的景致（圖／永利皇宮）

2.新濠影匯

澳門的新濠影匯是是亞洲首個結合劇院、影視製片場、購物商場、娛樂的世界級豪華酒店。最有特色的便是他們知名的8字形摩天輪「穎慧之星」。這個高懸130公尺，全球最高的8字形摩天輪，每個包廂可容納多達10人，不僅可以把澳門的景色盡收眼底也可以有不同以往的全新體驗。

新濠影匯酒店的最大特點8字形摩天輪「影匯之星」（圖／新濠影匯）

此外，新濠影匯除了外觀是一量點以外，酒店內的客房也以豪華風格著稱，酒店外有著綠野仙蹤及戶外泳池，讓人宛如置身熱帶度假勝地。

新濠影匯擁有豪華寬敞風格的客房（圖／新濠影匯）

新濠影匯的戶外泳池讓人猶如置身熱帶叢林（圖／新濠影匯）

3.澳門巴黎人

在澳門就能看到位於巴黎的艾菲爾鐵塔，澳門巴黎人將巴黎鐵塔重鑄於澳門，37樓的觀景台將澳門美景完整呈現給旅客，夜晚的鐵塔會打上燈光，鐵塔燈光秀是澳門獨一無二的亮麗風景。

澳門巴黎人將巴黎鐵塔建造到澳門，夜晚前往鐵塔觀景台能將澳門夜景盡收眼底（圖／澳門巴黎人）

澳門巴黎人室外擁有小朋友最愛的水上樂園，在觀賞鐵塔之外也能有親子共遊的娛樂時間。澳門巴黎人的客房也以巴黎鐵塔為主題，讓旅客在自己的客房就能近距離欣賞鐵塔。

澳門巴黎人室外擁有佔地龐大的水上樂園（圖／澳門巴黎人）

澳門巴黎人的客房能直接近距離欣賞鐵塔風光（圖／澳門巴黎人

4.澳門美高梅

澳門美高梅曾榮獲《福布斯旅遊指南》五星酒店評級，最有特色的便是酒店外觀三層透亮的金色玻璃幕牆，不同顏色的搭配讓酒店蘊含了一層特別的設計之感。酒店正門側矗立了一座金獅青銅雕像，該雕像形態參照拉斯維加斯美高梅大酒店的金獅銅像，由鑄造香港天壇大佛的南京著名雕塑藝術坊製造，是澳門美高梅酒店的精神標誌與吉祥物。

澳門美高梅的三色玻璃外觀引人注目（圖／澳門美高梅）

澳門美高梅的另一特色便是巨型玻璃屋頂打造的天幕廣場，不僅佔地龐大，還有氣勢磅礡的歐陸式建築和弧形樓梯，緩緩引領著旅客穿越時空，遊歷昔日的歐洲美景。

澳門美高梅的三色玻璃外觀引人注目（圖／澳門美高梅）

澳門美高梅的高品質客房（圖／澳門美高梅）

澳門已成為世界大型賭城之一，每間酒店及娛樂場更是新建的越來越豪華，各個酒店的設計也各出奇招，下次前往澳門旅遊不妨嘗試不一樣的酒店和不同的入住方式吧。





不只五星級酒店 澳門必遊氹仔舊城太有味道

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