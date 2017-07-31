打造AI產業發展 科技部多管齊下中央社 (2017-07-31 16:30)
AI浪潮席捲全球，科技部長陳良基（右）31日表示，為爭取發展先機，在國內AI軟、硬體相關發展計畫共編列新台幣100億元預算，且8月將舉辦「科技大擂台」暖身賽，廣邀各界好手。中央社記者黃麗芸攝 106年7月31日
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