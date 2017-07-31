森鐵本線8/1停駛 支線恢復正常中央社 (2017-07-31 15:46)
（中央社記者汪淑芬台北31日電）台鐵今天下午透過簡訊通報，阿里山森林鐵路本線明天仍停駛，3條支線恢復正常營運。
阿里山森林鐵路受尼莎、海棠颱風帶來的豪雨影響，多處邊坡土石滑落，造成隧道及鋼軌損壞，列車無法通行。
台鐵下午透過簡訊通報，森鐵本線今天無法完成搶修作業，明天本線（嘉義-奮起湖）停駛；祝山線、神木線及沼平線路線良好，並經試運轉測試行車安全無虞，明天零時起恢復正常營運。1060731
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