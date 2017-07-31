

【旅遊經 蔡語夏報導】



秋高氣爽單車悠遊 大河劇拍攝地飽覽美景

嚐鰻魚飯體驗採果 湖景溫泉飯店放鬆身心



濱名湖周邊觀光情報

▲龍潭寺傳承井伊家的千年歷史。

龍潭寺

2017年NHK大河劇《女城主直虎》預計明年將於播出，其拍攝背景地─龍潭寺，距離濱松市北部的館山寺非常近。龍潭寺是井伊家的菩提寺，擁有日式庭園與充滿歷史風情的寺院，四季景緻各有異趣，被指定為日本國家名勝紀念物。

交通：JR濱松站北口的巴士總站15號乘車處，搭乘往「伊平‧澀川」的巴士，在「井伊谷宮前」下車；或搭乘往「奧山」的巴士，在「神宮寺」下車，所需時間約60分鐘。

▲騎自行車享受濱名湖明媚風光。

濱名湖環湖自行車道



濱名湖位於濱松市西部，湖周長為日本第一，風光明媚的周邊景致被認定為「日本風景街道」。最好的遊覽方式之一，就是透過環湖自行車道用身體去享受濱名湖的大自然，環濱名湖一周約為50公里，館山寺溫泉觀光協會提供自行車租借服務，大人一天僅500日圓，可輕鬆悠遊體驗。

租借點：濱名湖周邊設有7個自行車租借站，皆可租借以及返還自行車。此外，從館山寺地區往北邊移動時，若搭乘濱名湖遊覽船可攜帶自行車上船。



濱名湖推薦住宿情報

日式旅館 九重

矗立在濱名湖畔館山寺溫泉的純和風旅館在四季都能感受風光明媚的濱名湖，提供以在地季節食材為主的會席料理、天然溫泉與充滿和風美學的舒適房間，加上誠摯的款待之心，「日式旅館 九重」讓客人的五感能夠獲得滿足，度過最悠閒的旅行時光。

WELLSEASON濱名湖溫泉飯店

到館山寺溫泉享受悠閒溫泉假期



WELLSEASON濱名湖溫泉飯店的名稱意指能夠感受濱名湖精彩的四季之 美，並請盡情享受飯店提供日式貼心的款待服務。飯店內擁有多樣選擇的客房，也可品嚐以豐富料理而自豪的自助式餐食，更有靜岡縣最大的 溫泉設施「花開之湯」，以各種讓人放鬆的空間迎接住客。

▲溫暖之森就像走進吉卜力的動畫世界。

精彩觀光魅力

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圖片提供／遠鐵觀光開發