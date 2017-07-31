

【旅遊經 張偉浩報導】



懷舊電車、野生鸚鵡、蒸汽火車、神仙企鵝 墨爾本好繽紛 冰河健行、皇后纜車、峽灣遊船、賞螢火蟲 基督城好自然



充滿市集、藝術品的愜意墨爾本與冰河、湖泊的基督城完美融合，特別彙整墨爾本＋基督城8大旅遊亮點。



▲森林古董蒸氣火車。

墨爾本擁有世界一流美食 被稱為最適宜居住的城市



墨爾本擁有世界一流的美食和藝術畫廊，還有當地的時尚以及一系列的體育賽事，因此，這座維多利亞省的首府被稱為世界上最適宜居住的城市，也成為CNN報導的必遊之地。這裡擁有耗時90年光陰打造的哥德式聖派翠克大教堂，讓旅客彷彿置身在中世紀時代。另外還有歷史最悠久的皇家拱廊、費茲洛花園、塗鴉牆，體驗繽紛的花朵與色彩鮮艷的市區街弄，感受最直接的自然藝術。



1. 城市懷舊電車：墨爾本最重明的街景之一就是穿梭在市區的復古紅褐色木製電車，是認識墨爾本最直接的方式，讓旅客發覺墨爾本多樣繽紛的風貌。

2. 野生鸚鵡保護區：鸚鵡山距離墨爾本1個多小時，單頓農保護區內野生鸚鵡自由飛來飛去，大約有5種野生鸚鵡在此生活，旅客可以跟鸚鵡零距離接觸。

3. 森林古董蒸氣火車：本來為運送木材為主要用途，現在成為旅客體驗山區美麗風景的最佳工具，一路上微風徐徐，滿眼的翠綠映入眼簾，像是欣賞鮮明的油畫。

4. 神仙小企鵝夜歸：神仙企鵝是全世界最小的企鵝，旅客可以坐在海灘區守候，近距離觀賞小企鵝從身邊經過，或是跟著小企鵝的步伐一同看企鵝進入巢穴。



▲泰普提尼國家公園。



基督城花園城市的美名 最有英國風味的紐西蘭城市

基督城是紐西蘭南島第一大城，是南島經濟文化中心，也是南島坎特伯里區的首府。市區整齊的街道和家家戶戶精心設計修剪過的花圃讓基督城有花園城市的美名，典雅的市區建築物和整齊的草坪，經常被形容成最有英國風味的紐西蘭城市。而這裡最特別的是周遭的自然景觀，像是阿爾卑斯號高山火車、霍奇蒂卡國家公園冰河區，還能輕鬆前往皇后鎮，體驗皇后鎮登山纜車、米佛峽灣遊船，感受自然純粹的美好。

5. 冰河健行之旅：在泰普提尼國家公園用步行的方式就可觀看冰河奇景，中安特別帶領旅客漫步在福斯冰河或法蘭茲約瑟冰河，感受冰河切割後的鬼斧神工。

6. 皇后鎮登山纜車：必體驗的皇后鎮登山纜車，可以將皇后鎮的美景盡收眼底，並在山頂餐廳享受Kiwi式自助餐，品味紐西蘭的道地滋味。

7. 米佛峽灣遊船：搭乘遊艇欣賞冰河切割的峽灣地形。旅客可以一邊享用午餐，一邊觀賞一片片的山毛櫸與清澈的瀑布溪流，像是誤闖進精靈的奇幻世界。

8. 第阿納螢火蟲：第阿納在毛利語是漩流造成的洞穴，成為螢火蟲最好棲息地。旅客可以在此欣賞紐西蘭特有的藍光螢火蟲，猶如星空銀河般的奇妙靜謐，讓人深深感動。





攝影／張偉浩