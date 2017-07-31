北韓威脅增 川普安倍通話承諾加強施壓中央社 (2017-07-31 15:19)
（中央社東京2017年7月31日綜合外電報導）美國總統川普和日本首相安倍晉三今天通話後，白宮表示，兩位領導人一致認為北韓飛彈計畫構成「嚴重且日益增加的直接威脅」，並承諾繼續對北韓施加經濟和外交壓力。
根據法新社，白宮聲明說：「川普總統今天與日本首相安倍晉三通話，談到北韓再度試射洲際彈道飛彈（ICBM）。兩位領導人一致認為，北韓對美國、日本、大韓民國（南韓）和其他各國構成嚴重且日益增加的直接威脅。」
聲明還說：「川普總統和安倍首相承諾在經濟和外交上加強對北韓施壓，並說服其他國家跟進。」
「川普總統重申我方堅定防衛承諾，運用美國全部的能力，力保日本和大韓民國不受任何攻擊。」
根據路透社，安倍在與川普通話後告訴媒體，國際社會不斷努力就北韓議題尋找和平解決方案，但北韓單方面「升高」緊張局勢，國際社會的努力至今仍未有成果。
安倍說：「國際社會，包括俄羅斯和中國，必須嚴肅看待此事，並增加壓力。」他表示日本和美國將朝具體行動採取措施，但沒有提供細節。
日本內閣官房副長官荻生田光一告訴媒體，安倍和川普沒有討論對北韓採取軍事行動，也沒有談及何種舉動代表北韓跨越「紅線」。
青瓦台一名資深官員表示，目前正在休假的南韓總統文在寅，打算不久後與川普通話。
這名官員說：「若這兩國元首談話，他們可能會討論各自對北韓的立場、美國（與南韓）聯盟對北韓的觀點，以及如何施加嚴厲制裁等等。」
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