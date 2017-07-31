（中央社記者鍾榮峰台北2017年7月31日電）高雄市府宣布今天停班停課，但多位日月光（2311）員工投訴蘋果日報指出，公司要求正常出勤。日月光表示，高雄廠今天正常營運，未出勤者依規請假，如遇豪雨無法出勤，提證明可請天災假。



多位日月光員工投訴指出，日月光無視高市府宣布，要求他們正常出勤，且出勤者不加發工資。



對此日月光回應表示，高雄廠今日正常營運，同仁在確保自身安全狀況下正常出勤，未出勤者依規定請假，如遇豪雨阻斷交通，導致上班遲到或無法出勤，提出證明可請天然災害假或依個案處理。



日月光表示，高雄廠今天正常出勤，是依據中央氣象局機關停止上班課雨量參考基準，平地降雨量達350mm即停班停課，參考中央氣象局高雄市平地累積降雨量，依據數據平地雨量不會達雨量警戒值，因此決定正常出勤。



日月光指出，高雄廠每小時監測累積雨量，若超過警戒值將依停班停課標準給付出勤同仁加班費，日月光高雄廠天然災害加班給付標準優於法令，針對偏遠地區同仁，將協助有薪天然災害假及損補申請行政作業協助。