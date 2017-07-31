鴻海揮軍入威州 定義當地企業新未來中央社 (2017-07-31 15:19)
（中央社華盛頓2017年7月30日綜合外電報導）鴻海即將於威斯康辛州東南部興建大規模廠區，可望重新定義該地區數百家企業的未來，包含許多廠商將因此與前所未見的高科技接軌。
「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）網站報導，一旦斥資高達100億美元、目標2020年產出高畫質LCD螢幕的廠區開幕，總部在台灣的鴻海表示，每年將向供應商採購42.6億美元，其中1/3會在威州當地採購。
這筆龐大的金額可望橫掃該地區企業，無論他們是如機器人、自動化軟體等高科技供應商，或只是如提供工廠廁所紙巾等更為基礎的供應商。
把鴻海想像成一個虛擬城鎮，而工廠正是鎮公所所在。
密爾瓦基協助新興公司的組織「商創」（BizStarts）共同創辦人史泰寧格（Dan Steininger）表示，鴻海設廠計畫還將培育出許多新事業。
史泰寧格說：「我認為將會對新創事業圈帶來戲劇性影響，既有市場可能無法符合鴻海需求。」
鴻海28日宣布與密爾瓦基的洛克威爾自動化公司（Rockwell Automation）合作，這家自詡為世界最大致力於工業自動化與資訊的公司，將負責進行鴻海這個新廠與其他廠區的開發。
鴻海這項開發計畫除了洛克威爾這種大公司會受惠，有特殊專長的小型企業也可望雨露均霑。
舉例來說，密爾瓦基的Scanalytics公司表示，其軟體可追蹤建築物內的人體移動，可用來改善生產廠區的效率。
總而言之，鴻海的營運可望培育出眾多企業，也許並非刻意，但會讓企業主有機會創造屬於他們自己的東西。
史泰寧格還表示：「投資者一定也會給予這些人支持，因為他們是為一家成功的企業工作，他們很了解供應鏈。」
史泰寧格說：「鴻海供應鏈的樣貌，將會是我們這裡前所未見的。」
且儘管距離廠區開始興建還有好幾個月的時間，但一旦打算全面施工，可望為區域承包商帶來一大筆意外之財，廠區興建更將提供數千個工作機會，承包商也需聘僱大量工人。（譯者：中央社許湘欣）
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