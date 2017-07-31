（中央社記者王淑芬高雄2017年7月31日電）尼莎颱風前腳走、海棠接著來，高雄市農業局估計到今天下午，農損金額約新台幣497萬元，主要受災作物是香蕉、木瓜、食用玉米等。



農業局也籲請農友，倘有災情發生，主動向土地所在公所反映。



農損統計到下午2時，主要受害農作物香蕉，損失金額約215萬元、被害面積約110公頃；木瓜損失金額約81萬元、被害面積約19公頃；食用玉米，損失金額約41萬元、被害面積約23.5公頃。



至於雨後積水的農田，農業局請農友注意豪雨後的田間管理，清除溝渠內淤積的殘株及垃圾，保持排水通暢，使田間積水排出，並注意病蟲害發生。