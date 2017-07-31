（中央社記者蔡怡杼台北31日電）財政部國有財產署今天表示，將主動協助尼莎颱風、海棠颱風受災地區的國有土地承租人，辦理租金減免等 3大重建家園措施。



國產署表示，國產署的主動協助措施，以行政院農業委員會在網站上公告的受災地區為準，根據農委會官網，今天公告尼莎暨海棠颱風農業災情報告，辦理現金救助和低利貸款地區僅宜蘭縣。



國產署表示，為協助國有地承租戶重建家園，國產署已責成地區所屬分署、辦事處，所轄如屬公告的受災直轄市、縣市，主動採行三大措施，包含辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免。



其次，暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業；以及承租戶若有災後修復地上房屋需要，即核發土地使用權同意書協助辦理。



國產署指出，依據過往風災經驗，農委會清查後，將會再陸續公告受災地區，財政部之後會根據農委會的公告，提供國有土地承租戶相關協助。



國產署進一步表示，國有土地受災承租戶若對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢，或於上班時間撥打國產署免費服務電話0800-357-666。1060731