（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）南韓國防部今天向國會國防委員會提交的工作計畫資料指出，繼發射洲際級射程「火星-14」飛彈後，北韓還有可能透過試射新的彈道飛彈或進行第6次核子試驗，發起戰略挑釁。



南韓「聯合新聞通訊社」報導，南韓國防部指出，北韓可能透過威力更強的核子試驗，展示軍事能力。豐溪里核子試驗場保持隨時可以核試的狀態。



報導指出，韓美正在推進修改「韓美飛彈指南」，將南韓擁有射程為800公里的彈道飛彈，所搭載彈頭重量從500公斤增至1噸。



根據韓美2012年修訂的「韓美飛彈指南」，韓美商定把南韓擁有的飛彈最大射程從300公里提高至800公里，但發射射程為800公里的飛彈時，攜帶彈頭重量不可超過500公斤。1060731