陸製造業動能減 外媒：經濟成長放緩中央社 (2017-07-31 15:26)
（中央社台北31日電）中國大陸國家統計局今天公布7月份製造業採購經理人指數，數字顯示中國大陸製造業活動指標降幅大於預期。華爾街日報指出，這表明中國大陸經濟成長開始放緩。
中國大陸國家統計局今天公布7月份製造業採購經理人指數（PMI），由6月的51.7降至51.4。這一結果較華爾街日報訪問的經濟學家預期中值的51.6低，不過仍高於50的興衰分界線，也是這項指數連續12個月保持在50以上。
中國大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，7月份官方製造業指數下降的主因在於，近期中國大陸炎熱高溫，部分地區遭受暴雨洪患，導致製造業生產活動放緩，加上進出口雖然保持成長，但漲幅縮小。
不過報導指出，部分經濟學家將製造業活動放緩視為預期之中的初步跡象，表明中國大陸政府開始嘗試冷卻過熱的房市，並開始遏制企業債務上升後，中國大陸經濟活動開始放緩。
報導引述凱投宏觀（Capital Economics）經濟分析師伊凡斯-普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）指出，中國大陸最新的官方PMI數據表明，中國大陸的經濟成長動能可能已經在第3季初有所減弱。
他也預期大陸經濟未來會進一步疲軟，原因是遏制金融風險，為信貸擴張和經濟成長帶來壓力。1060731
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