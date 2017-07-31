斷交餘波 卡達控沙烏地阻礙民眾朝覲中央社 (2017-07-31 15:21)
（中央社杜哈31日綜合外電報導）卡達當局指控沙烏地阿拉伯拒絕確保赴麥加（Mecca）朝聖的卡達民眾安全，危及他們年度「朝覲」（Hajj）之旅。
法新社報導，沙烏地阿拉伯、巴林、埃及與阿拉伯聯合大公國6月5日與卡達斷交，指控卡達支持極端組織且與以什葉派居多數的伊朗交好，引發波斯灣地區多年來最嚴重外交危機。
沙烏地阿拉伯7月20日表示，今年想朝覲的卡達民眾將獲准進入沙國麥加朝聖，但有一些限制。
沙國朝覲部表示，搭機抵達的卡達朝聖者，必須搭乘符合沙國規定的航空公司。
他們也必須持有吉達（Jeddah）和麥地那（Medina）落地簽，他們只能在這兩地入境沙國。
根據官方卡達通訊社（QNA）昨天刊登的聲明，卡達伊斯蘭事務部表示，沙國方面「拒絕溝通關於確保朝聖者安全和便於朝覲的事宜」。
這個部也指控沙國「將政治和伊斯蘭教五功之一的朝覲扯在一起，恐導致許多穆斯林無法履行這個神聖義務」。
根據聲明，已有2萬名卡達公民登記參與今年朝覲。沙國宣稱卡達中止登記，但卡達伊斯蘭事務部否認。1060731
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