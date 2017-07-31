（中央社記者黃麗芸台北2017年7月31日電）AI浪潮席捲全球，科技部長陳良基今天表示，為爭取發展先機，在國內AI軟、硬體相關發展計畫共編列新台幣100億元預算，且8月將舉辦「科技大擂台」暖身賽，廣邀各界好手。



陳良基中午接受網路媒體科技報橘專訪，暢談「科技部 AI（人工智慧）大戰略」。



他表示，今年是AI元年，但運算量是AI能否到位的最重要依據，所以他今年3月便提出希望爭取新台幣50億元預算，建置AI主機基礎設施進行雲端運算，這部分硬體計畫現已納入前瞻基礎建設的特別預算內。



其次，軟體部分，科技部每年也將投入預算10億元、為期5年，首期計畫總預算50億元，協助各校規劃成立跨領域的3至4個「AI創新研究中心」，在國內各校推動、儲備更多AI人才和技術，預定今年底前底定學校名單。



陳良基說明，AI創新研究中心研究範疇，包括基礎設施（雲）、技術層面（管）和應用領域（端），透過跨領域和應用方式形成群聚效果，3、4個中心互相合作或競爭，可造就一個國際矚目的平台。



「這兩項軟、硬體計畫會同步推展」，陳良基表示，當各校在進行深度演算時，只要遠端連線到科技部主機即可，不需自行另外建置相關硬體設備。



除了訂定計畫之外，科技部8月也將首度舉辦「科技大擂台」暖身賽，陳良基說，希望廣邀各界人士挑戰設計中文與台語的AI語音，並正確分析語意，且由公視提供語音資料來源，活動首獎獎金高達2000萬元、總獎金共計3000萬元。



陳良基表示，藉此活動也將趁機建置語音大數據，希望明年3月前可建置5000到1萬小時的台灣語音資料庫，此數量已達國際水準，若台灣電子產業未來需要推展AI科技產品，即可掌握台灣語言核心發展技術。