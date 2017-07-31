（中央社記者張建中新竹2017年7月31日電）聯發科(2454)第2季稅後淨利新台幣22.1億元，季減66.7%，每股純益1.51元。展望未來，因智慧手機需求沒有季節性明顯提升，聯發科第3季營收將僅季增2%至10%。



聯發科下午舉行線上法人說明會，首度由共同執行長蔡力行主持。



聯發科第2季在消費性電子產品市場需求提升帶動下，季合併營收攀高至580.79億元，季增3.6%，因智慧手機晶片出貨下滑，業績較去年同期減少19.9%。



受惠有利的產品組合，聯發科第2季毛利率達35%，較第1季拉升1.5個百分點，稅後淨利22.1億元，季減66.7%，每股純益1.51元，超越聯發科原訂第2季獲利目標0.83元至1.14元，只是低於市場預期的1.7元。



聯發科上半年稅後淨利88.49億元，年減20%，每股純益5.8元。聯發科存貨淨額達396.17億元，存貨週轉天數自第1季的88天，攀高至93天。



展望未來，蔡力行表示，第3季成長型與成熟型產品成長將較智慧手機明顯，智慧手機因仍處調整期，且零組件供應仍未平衡，並沒有明顯季節性需求提升，第3季包含智慧手機與平板電腦的行動平台將出貨1.1億至1.2億套。



蔡力行預期，若以1美元兌新台幣30.3元計，第3季營收將約592億至639億元，將季增2%至10%，毛利率可望微幅提升，將約34%至37%。