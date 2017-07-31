（中央社台北2017年7月30日電）菲媒報導，菲律賓勞工部29日表示，中國大陸擬開放5個城市引進菲律賓家政服務人員，並正在研究提供月薪10萬披索（約新台幣近6萬元）的可能性。兩國將於9月進一步談判相關事宜。



據中國大陸多家人力仲介公司在網路的業務簡介，菲傭因為具備良好的英語能力，受到大陸家長的歡迎。目前至少已有上萬名菲傭在大陸工作，但都屬非法打工；月薪則在人民幣5500元以上（約新台幣2.5萬元）。



根據菲律賓商報今天報導，菲律賓勞工部29日報告指出，中國大陸打算聘請菲律賓家政服務人員，並且提供高額工資。



菲律賓勞工部副部長沙伊（Dominador R. Say）說，中國大陸駐菲律賓大使館官員與勞工部討論了派遣菲律賓家政服務員到中國5大主要城市的可能性。



他並透露，這5大城市包括北京、上海和廈門，也正在研究為受聘的菲律賓家政服務員提供10萬披索月薪的可能性。中國大陸的一個代表團將在9月訪菲，進一步談判派家政服務員到中國大陸的事宜。



沙伊指出，中國大陸想聘請菲律賓的家政服務員的其中一個原因是菲律賓人的英語能力，能幫助教導小孩的學習。而且和其他國籍人相比，菲律賓人也較平和。



中國大陸大使館官員也提到中菲兩國在菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政下改善了關係，因此他們決定聘請菲律賓人，而非其他國籍的人。



沙伊強調，「如果他們不是真的想聘請菲律賓人，他們是不會接觸我們的。」



目前在台灣的外籍家庭看護工，雇主每月須給付的總薪資約在2萬3000元，不含機票費用。