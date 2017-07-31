洛城廂型車撞人 目擊者合力攔肇事駕駛中央社 (2017-07-31 15:14)
（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國加州洛杉磯一輛廂型車今天衝上人行道，撞上在戶外用餐的群眾，造成9人受傷，駕駛因涉嫌肇事逃逸遭逮捕。現場目擊者還合力將試圖逃逸的駕駛攔下來。
美聯社和「每日郵報」網站（MailOnline）報導，目擊者表示，這輛廂型車衝上人行道，撞倒The Fish Spot餐廳用來分隔戶外用餐區和人行道的白色圍欄，並撞上正在用餐的群眾。
路透社報導，8名傷者送往醫院治療。第9名傷者為一名非執勤消防人員，傷勢沒有赴醫治療的需要。
目擊者克魯普（Courtney Crump）說：「當時每個人都在吃飯，享受生活，突然不知道從哪裡冒出來的廂型車，把他們輾過去。」
他說，數名受害者被壓在車下，驚慌失措的目擊者趕緊將他們救出來。克魯普還說，廂型車撞到的第一個人，頭部嚴重受傷。
他說：「我聽到巨大的痛苦尖叫聲，十分嚇人。」
克魯普說，駕駛走出車後看起來十分迷茫。後來他又跳回車上，目擊者在警方抵達現場前合力擋下肇事駕駛。警方尚未公布這名駕駛的姓名。（譯者：中央社陳昱婷）1060731
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