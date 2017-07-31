全台面臨限電危機 經濟部籲節電這樣做中央社 (2017-07-31 15:14)
（中央社記者廖禹揚台北31日電）颱風尼莎及海棠接連襲台，造成民營和平電廠電塔倒塌，減少130萬瓩供電，未來兩週全台面臨供電不足危機，經濟部除加強檢討相關作業，也希望全台民眾協助節電。
政府機關以身作則，經濟部今天已要求所屬各機關室內冷氣溫度不低於28度，且於下午1時至3時停用冷氣，此外，也減少不必要照明與事務機器，以及手扶梯運作，並彈性調整關閉部分電梯。
為降低尖峰用電，在不影響救災的前提下，能源查核工作將加強實施，針對冷氣外洩等項目開罰。經濟部也呼籲辦公與營業場所加強節電，包括白天不使用招牌燈或景觀燈等裝飾性照明，暫停使用景觀設備用電，多利用用電離峰時段進貨，以及避免在用電尖峰時段使用電熱水器。
工廠用戶的節電措施則包括，關閉無人看管的電控室空調，檢討工廠生產排程調整與操作條件，將用電量較大的設備移至離峰使用，並鼓勵工廠用戶視生產型態及製程能源使用特性，參加台電公司需量反應負載管理措施。
一般民眾部分，建議空調適溫以26到28度為宜，並適情況調整提高1度；其他措施包括減少照明、關閉如待機電力等不必要電源，以及長時間不使用的電熱水瓶或開飲機。1060731
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