（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）南韓國防部長官宋永武今天在國會國防委員會會議答覆在野黨議員時表示，已向總統文在寅建議全面部署「薩德」反導系統，為此，國家安全保障會議決定部署剩餘的薩德發射車。



南韓聯合新聞通訊社報導，宋永武還強調，以他曾推動「神盾計畫」的個人經驗來看，薩德系統的雷達電磁波不會對環境產生重大影響。



據報導，南韓國防部發言人文尚均今天在記者會表示，南韓開始與美國商討部署剩餘4輛「薩德」發射車的方案，具體時程和方式尚無定論。



據報導，28日深夜北韓發射「火星-14」洲際彈道飛彈（ICBM）後，文在寅隨即於29日凌晨召開的國家安全保障會議（NSC）上，指示臨時部署剩餘4輛「薩德」發射車。



根據此一指示，南韓國防部透過電話等方式與美國交換意見。文尚均表示，還會與美國就部署剩餘發射車展開正式磋商，待雙方完成磋商並經過準備程序後，將進行具體部署。1060731