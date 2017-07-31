南韓國防部報告中指出：北韓可能透過核子試爆，展示核彈頭投擲能力，北韓「豐溪里核子試驗場」，保持著隨時可以核爆的狀態。



南韓國防部向國會國防委員會，提交的資料中表示，北韓發射洲際彈道飛彈後，還可能再試射新的彈道飛彈或是進行第六次核子試爆，發起戰略挑釁。



國防部建議文在寅總統，全面部署薩德系統發射車。



國防部表示，美韓國防協商機制的同時應該加強，另外組織工作委員會，研擬因應北韓飛彈方針，爭取韓軍方研製彈道飛彈鬆綁。



美韓正在推進修改「美韓導彈指南」，將射程為800公里的彈道，搭載彈頭重量從500公斤增至1噸。根據美韓2012年修訂的導彈指南，美韓商定把導彈最大射程，從300公里提高至800公里，但發射射程為800公里的導彈時，攜帶彈頭重量不可超過500公斤。



