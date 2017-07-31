（中央社記者廖禹揚台北2017年7月31日電）和平電廠電塔在風災中倒塌，頓失130萬瓩供電量，預估用於緊急供電的大林、大潭新機組卻還遲遲無法派上用場，經濟部次長楊偉甫表示，若是人員疏失會懲處，廠商疏失部分也會求償。



7月供電本就緊澀，29日尼莎颱風來襲，造成和平電廠一座輸電鐵塔倒塌，導致電力無法外送，減少約130萬瓩供電能量，等同近4%備轉容量率；這使得夏季供電面臨大挑戰，台電除立即盤點所有可用機組，也力拚兩週內架設和平電廠臨時線路因應。



台電公司預估，在所有可用機組正常運轉情況下，未來兩週最大淨尖峰供電能力約為3656萬瓩，另因中央氣象局上修各地氣溫預測，台電評估本週啟動需量競價後，最高負載在8月3日可能達到3580萬瓩，備轉容量最低約為75.8萬瓩，備轉容量率2.12%，根據目前預估，3、4日都可能亮出今年首顆限電警戒紅燈危機。



經濟部長李世光今天上午緊急召開記者會，籲請民眾配合積極節電，共體時艱度過這次供電危機。面對媒體對今年夏天供電情況不穩定的質疑，李世光表示，大林、大潭、通霄等電廠新機組，雖無法趕上這次馳援，但還是有助未來供電。



台電董事長朱文成表示，預計用於緊急供電的大林新一號機前陣子試運轉後，還需要經過許多調校作業，暫時無法加入發電行列。



大潭電廠7號機兩部機組因6月初豪大雨及午後強降雨影響，施工延宕，第一號機組已於7月13日裝機完畢，但承包商奇異公司測試時發生發電機油路馬達異常燒損，25日夜間進行發電機氣密試驗時，發現油封設備密合不全，目前已緊急電請美國派員來台檢查，希望盡快排除問題。



朱文成強調，這些相當不穩定的供電來源，都無法計入備用容量。



李世光表示，台電同仁已努力進行相關作業，並完成內部檢討報告。經濟部次長楊偉甫進一步表示，現正針對究責問題進行分析，未來幾天內會有結果，若是人員疏失，會進行懲處，對於廠商疏失部分也會進行求償。