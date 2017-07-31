外資面板大換股 買彩晶賣友達中央社 (2017-07-31 14:50)
（中央社記者田裕斌台北2017年7月31日電）外資上週在面板股上出現「買小貓、賣老虎」的動作，根據台灣證券交易所統計，外資上週買超第一名是彩晶(6116)，反手賣超友達(2409)、群創(3481)。
證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣21.46億元，累計今年至7月28日止，買超2622.51億元，截至7月28日止，外資總持股市值12兆9450.71億元，占全體上市股票市值41.99%，較7月21日增加56.98億元。
外資上週自集中市場買超最多的前三名上市公司及張數分別為彩晶、7萬590張，聯電(2303)、6萬7801張，元大金(2885)、2萬7509張。
外資上週自集中市場賣超最多的前三名上市公司及張數分別為友達、9萬6792張，群創、7萬9798張，台泥、1萬9092張。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，市場預期美國聯邦準備理事會(FED)將在九月啟動縮表、年底第三次升息，鴿派的態度仍有利外資資金游移；台股自從突破萬點以來，持續挑戰史上最長的萬點行情紀錄，但市場態度趨向謹慎，加上仍屬除權息旺季，觀望氣氛較濃，也使得加權指數持續在高點盤整。
周俊宏分析，外資對台股的態度與買賣超動向影響台股行情波動，估計短期台股難逃區間震盪整理；蘋果(Apple)本週即將公布財報，為龐大的台系蘋果供應鏈前景定調，預料在蘋果新機帶動新規格效應下，有望受益相關概念股表現。
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