●三大法人賣超台股12.65億元中央社 (2017-07-31 14:47)
（中央社台北2017年7月31日電）台股今天漲4.28點，收在10427.33點，成交值新台幣955.6億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣12.65億元。
外資及陸資今天賣超12.12億元，投信賣超3.81億元，自營商買超3.28億元。三大法人合計賣超12.65億元。
台新台灣中小基金經理人王仲良表示，台股7月指數仍維持在萬點附近震盪，短線需提防漲多個股獲利了結賣壓。
王仲良指出三大理由，首先，近期是美股財報週及台股半年報公布密集期間，財報面雜音增多。其次，美國歐洲陸續8月到9月討論縮表議題，可能牽動資金消息面。再者需觀察外資期貨、選擇權及現貨多頭力道。
展望台股後市，王仲良表示，需觀察金融及傳產權值股是否能適時接棒演出、量能能否維持在800億以上、以及低基期中小型股可否呈現補漲等三大因素。
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