（中央社台北31日電）台北股市今天上漲4.28點，收10427.33點。8月電子期收439.85 點，上漲1.55點，逆價差2.94點；8月金融期收1121.20點，下跌0.80點，逆價差17.24點。



8月電子期以439.85點作收，上漲1.55點，成交2946口。9月電子期以438.60點作收，上漲1.55點，成交72口。



電子現貨上漲0.34點，以442.79點作收；8月電子期貨與現貨相較，逆價差2.94點。



8月金融期貨以1121.20點作收，下跌0.80點，成交1286口。9月金融期以1117.00點作收，下跌1.20點，成交21口。



金融現貨以1138.44點作收，下跌0.72點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差17.24點。實際收盤價以期交所公告為準。1060731