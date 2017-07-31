【財訊快報李純君報導】手機晶片大廠聯發科(2454)，因預期本季手機晶片銷售仍不理想，為此，預估第三季營收592億元到639億元，季增2%到10%，但本季毛利率可望微幅提升。



聯發科共同執行長蔡力行提到，今年整體中國智慧型手機市場並不強勁，整體第三季的成長力道也是相對弱的，加上聯發科本身市占率的流失，為此，預估第三季自家平板加智慧型手機出貨量約1.1億套到1.2億套，僅和第二季持平。



蔡力行更進一步提到，對聯發科來說，第三季成長型產品與成熟性產品的季節性需求都比智慧型手機晶片強，為此，以美元兌換新台幣1比30.3元計算，預估第三季營收將落在592億元到639億元間，季增2%到10%，單季毛利率35.5%正負1.5%，含員工分紅費用率約29.5%正負2%。他也補充，第三季毛利率下滑可趨緩，甚至微幅提升。





