So-net前進FF30 一起姆咪姆咪心動動NOWnews今日新聞 (2017-07-31 14:41)
日本Sony集團旗下之網際網路服務事業So-net （台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net ）旗下日本人氣手遊《白貓Project》、《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》、《戰鬥女子學園》29日再度參展「Fancy Frontier30 （FF30） 開拓動漫祭」，一起姆咪姆咪心動動！
雖然本次FF30因為颱風搗亂，讓展期僅僅只有1天，不過So-net人氣TOP 5商品仍瞬間秒殺供不應求，攤位更精心打造「夏日出遊電車」造型，吸引眾粉絲目光。當天下午同時舉辦「Cosplay之星」選拔決賽，《白貓Project》及《戰鬥女子學園》前五強人氣Coser將站上FF30決賽舞台，搶奪冠軍頭銜。
So-net 超過300件日本空運商品限定開賣，玩家排隊瘋搶。（圖／So-net提供）
So-net 攤位「夏日出遊電車」邀請校園正妹「輔大周子瑜」陳苡瑄化身史上最萌一日貓車掌小姐，現場操作示範《戰鬥女子學園》特色玩法並貼心為玩家介紹攤位導覽。她開心表示「平常只要課業壓力大或有空閒時間，就會和女孩摸摸頭互動，或透過特訓加強戰鬥力和好感度，只要看到女孩們甜甜的微笑就覺得一切煩惱都沒了。」
PTT表特版女神「輔大周子瑜」陳苡瑄化身一日貓車掌小姐，現場導覽So-net 「夏日出遊電車」攤位。（圖／So-net提供）
「輔大周子瑜」陳苡瑄化身一日貓車掌小姐，現場展示So-net 日系手遊「戰鬥女子學園」。（圖／So-net提供）
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LEC 窗簾．Cisco 窗簾．BOOBOO 窗簾．窗簾勾．窗簾 150．桿式 窗簾．伸縮 窗簾．明治 窗簾．窗簾 掛勾．紗窗簾．落地窗簾．窗簾綁帶．窗簾 公分．Kitty 窗簾．窗簾 捲簾．Basic 窗簾．迷你窗簾．卡通窗簾．窗簾掛鉤．Hello Kitty 窗簾．遮光窗簾 200X165．窗簾 鉤針．典雅 窗簾．窗簾掛勾．窗簾式．3m 窗簾．窗簾珠．窗簾桿．燈飾 窗簾．SANRIO 窗簾
引戰？谷歌前高管怒懟安卓 安卓開源拍照就不行？！【北京新浪網】
這個漏洞都已經存在20年了：微軟並不打算修復【北京新浪網】
AMD爆出驚人之舉：多顯卡系統或退出歷史舞台【北京新浪網】
我們的宇宙誕生於混沌之中嗎？【北京新浪網】
宇文玥一心九竅 37《楚喬傳》配飾系統巧妙助力【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》