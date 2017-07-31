So-net 打造的FF30「夏日出遊電車」實體攤位。（圖／So-net提供）

日本Sony集團旗下之網際網路服務事業So-net （台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net ）旗下日本人氣手遊《白貓Project》、《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》、《戰鬥女子學園》29日再度參展「Fancy Frontier30 （FF30） 開拓動漫祭」，一起姆咪姆咪心動動！

雖然本次FF30因為颱風搗亂，讓展期僅僅只有1天，不過So-net人氣TOP 5商品仍瞬間秒殺供不應求，攤位更精心打造「夏日出遊電車」造型，吸引眾粉絲目光。當天下午同時舉辦「Cosplay之星」選拔決賽，《白貓Project》及《戰鬥女子學園》前五強人氣Coser將站上FF30決賽舞台，搶奪冠軍頭銜。

So-net 超過300件日本空運商品限定開賣，玩家排隊瘋搶。（圖／So-net提供）

So-net 攤位「夏日出遊電車」邀請校園正妹「輔大周子瑜」陳苡瑄化身史上最萌一日貓車掌小姐，現場操作示範《戰鬥女子學園》特色玩法並貼心為玩家介紹攤位導覽。她開心表示「平常只要課業壓力大或有空閒時間，就會和女孩摸摸頭互動，或透過特訓加強戰鬥力和好感度，只要看到女孩們甜甜的微笑就覺得一切煩惱都沒了。」

PTT表特版女神「輔大周子瑜」陳苡瑄化身一日貓車掌小姐，現場導覽So-net 「夏日出遊電車」攤位。（圖／So-net提供）

「輔大周子瑜」陳苡瑄化身一日貓車掌小姐，現場展示So-net 日系手遊「戰鬥女子學園」。（圖／So-net提供）