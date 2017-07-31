【鉅亨網新聞中心】

比特幣的狂熱還未消退，量子計算的商業應用就已開始啟動，在理論上具有不可複製、不可篡改特性的量子支票，預期在現實世界通用後，將衝擊到目前的虛擬貨幣。

量子計算時代就要來臨

Google 估計，量子計算機商業化隨著小型量子計算機在 5 年內興起，投資人將可獲得縮短獲利回報的時程，而最可行的 3 個商業用途，就是量子模擬、量子輔助優化和量子採樣，其中量子輔助優化，金融業將是最大受益者。

量子計算對比特幣的威脅

現行數字貨幣還要安全的交易體系。它採用兩個配對的量子比特進行身份和交易系統驗證，幾乎不可複製、不可偽造。

進入量子計算機時代後，標榜不可破解的「比特幣們」要注意了，那些試圖暴力破解並打開比特幣錢包的極客，最大的障礙是計算機能力不足，量子技術將是破壞加密虛擬貨幣系統的最好武器。

去中心化和再中心化之爭

眾所周知，比特幣的去中心化建構了一個安全的交易連線，但量子支票則需要中心化的平台對交易使用的量子「貨幣」進行驗證及確認，也就是說，在量子計算時代，最重要的事情不是去中心化，而是如何逃避量子計算的狙擊。

而「比特幣們」是否可以選擇一個更加量子化的軟體，以增強安全性，或許也是一個可以考慮的方向。

現在有多少個量子比特 (Qubit)？

目前被 IBM 製造出來的最先進量子設備，只有 16-17 個量子比特。而根據量子支付的設計理念，光是每次支付就要用掉 2 個量子比特；谷歌公司 4 月曾宣布，今年底前將打造出 49 個量子比特的量子計算機；美國哈佛大學日前更宣布，所製造的量子系統，可擁有 51 個量子比特。

目前看來，這樣的量子比特進度，對量子支票實現流通來說，似乎還有一段路要走 。