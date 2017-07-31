比特幣的狂熱還未退 量子支票新技術的威脅就已來臨鉅亨網 (2017-07-31 14:55)
【鉅亨網新聞中心】
比特幣的狂熱還未消退，量子計算的商業應用就已開始啟動，在理論上具有不可複製、不可篡改特性的量子支票，預期在現實世界通用後，將衝擊到目前的虛擬貨幣。量子計算時代就要來臨
Google 估計，量子計算機商業化隨著小型量子計算機在 5 年內興起，投資人將可獲得縮短獲利回報的時程，而最可行的 3 個商業用途，就是量子模擬、量子輔助優化和量子採樣，其中量子輔助優化，金融業將是最大受益者。量子計算對比特幣的威脅
現行數字貨幣還要安全的交易體系。它採用兩個配對的量子比特進行身份和交易系統驗證，幾乎不可複製、不可偽造。
進入量子計算機時代後，標榜不可破解的「比特幣們」要注意了，那些試圖暴力破解並打開比特幣錢包的極客，最大的障礙是計算機能力不足，量子技術將是破壞加密虛擬貨幣系統的最好武器。去中心化和再中心化之爭
眾所周知，比特幣的去中心化建構了一個安全的交易連線，但量子支票則需要中心化的平台對交易使用的量子「貨幣」進行驗證及確認，也就是說，在量子計算時代，最重要的事情不是去中心化，而是如何逃避量子計算的狙擊。
而「比特幣們」是否可以選擇一個更加量子化的軟體，以增強安全性，或許也是一個可以考慮的方向。現在有多少個量子比特 (Qubit)？
目前被 IBM 製造出來的最先進量子設備，只有 16-17 個量子比特。而根據量子支付的設計理念，光是每次支付就要用掉 2 個量子比特；谷歌公司 4 月曾宣布，今年底前將打造出 49 個量子比特的量子計算機；美國哈佛大學日前更宣布，所製造的量子系統，可擁有 51 個量子比特。
目前看來，這樣的量子比特進度，對量子支票實現流通來說，似乎還有一段路要走 。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【東方翡翠寶石】烏雞種A貨翡翠珠串手環/黑色、珠徑約19.5m
- 【伊藤日式胡桃木】雙人掀床底床架
- 【Vivienne Westwood】星球優雅珍珠晶鑽項鍊(玫瑰金色)
- ISSEY MIYAKE 三宅一生 BAOBAO幾何全皮革7x10肩背包(白)
- 【星辰 CITIZEN】WICCA 愛戀甜心限量腕錶(BE1-020-23)
- AT HOME-羅莉柚木三抽床頭櫃
- 【SEIKO】Presage 24小時顯示開芯機械錶(4R39-00M0P SSA274
- 法國Jumendi-羽夢 嚴選台灣精製立體隔間加大羽絲絨被(7x8尺
- 【美國+venture】低電壓熱敷護肩(KB-1240)
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】注定的幸福 項鍊-小(NK0666)
共享單車中場酣戰：近50家企業入局，尚無實現盈利【北京新浪網】
摩拜單車擬9月進入倫敦 首批投放750輛自行車【北京新浪網】
三軍備實戰 沙場大閱兵【北京新浪網】
不亮紅承諾恐跳票 經濟部籲全民攜手節電【NOWnews今日新聞】
研究報告：改善母乳餵養每年可挽救數十萬人生命【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》