災後清理家園 慎防傳染病中央廣播電台 (2017-07-31 13:44)
尼莎、海棠颱風帶來豪雨，不少地方積水成災。疾管署今天(31日)表示，災後容易產生污水、污泥或災害廢棄物，民眾清理家園時務必穿著雨鞋、配戴防水手套及口罩，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。
疾管署副署長莊人祥31日表示，風災過後很多地方都有積水、污泥，可能帶有鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等病菌。例如類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水中，會經由口鼻及傷口感染，2016年就有55人感染，多發生在9月至11月，其中並有3人死亡，民眾一定要小心。莊人祥：『(原音)大風大雨來，把埋在土裡的類鼻疽菌揚起，有可能嘴巴、鼻子吸到，或是糖尿病的病患，打掃清理的時候傷口觸到，這都有可能。』
莊人祥說，積水地區民眾清理家園時，務必要穿雨鞋、戴手套、口罩，且避免被生鏽器物刺傷或割傷；如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、倦怠等症狀，應盡速就醫。莊人祥：『(原音)戴手套、口罩，穿雨鞋並特別注意避免割傷，另外在一周之後有發生發燒、頭痛、不是很特定的疾病，要跟醫師講你們家附近有淹水。』
莊人祥指出，疾管署將持續與各縣市衛生局合作，監視災後傳染病情形，也呼籲臨床醫師如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。民眾如有相關疑問，可撥打國內免費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LEC 窗簾．Cisco 窗簾．BOOBOO 窗簾．窗簾勾．窗簾 150．桿式 窗簾．伸縮 窗簾．明治 窗簾．窗簾 掛勾．紗窗簾．落地窗簾．窗簾綁帶．窗簾 公分．Kitty 窗簾．窗簾 捲簾．Basic 窗簾．迷你窗簾．卡通窗簾．窗簾掛鉤．Hello Kitty 窗簾．遮光窗簾 200X165．窗簾 鉤針．典雅 窗簾．窗簾掛勾．窗簾式．3m 窗簾．窗簾珠．窗簾桿．燈飾 窗簾．SANRIO 窗簾
- 【elegantsis】三環不鏽鋼腕錶 深灰藍x金框x鍍黑 43mm(ELJF
- 【Michael Kors】羅馬風情晶鑽小秒針腕錶-金/40mm(MK6287)
- YUCCA - 經典極簡風格手提/肩背立體方包 - 紫紅色D0051042C
- 【SEIKO 精工】SOLAR 晚宴奢華晶鑽手鍊女錶(23mm/V115-0BR0
- 【法國 奧莉薇閣】旅空行者20吋硬殼行李箱/登機箱(鈦極灰)
- 【Anna Sui】安娜蘇 魔幻時尚經典蝴蝶精品光學眼鏡(-橄欖
- ZETT 高級硬式金標全指棒球手套 BPGT-127
- 【CITIZEN】Wicca 許願精靈甜蜜女錶-黑/18mm(BE1-011-51)
- 【CHIARA FERRAGNI】眼睛草編鉛筆鞋(銀色粉邊)
- Canon PowerShot G9X Mark II (G9XII , G9XM2) (公司貨)-加
引戰？谷歌前高管怒懟安卓 安卓開源拍照就不行？！【北京新浪網】
這個漏洞都已經存在20年了：微軟並不打算修復【北京新浪網】
AMD爆出驚人之舉：多顯卡系統或退出歷史舞台【北京新浪網】
我們的宇宙誕生於混沌之中嗎？【北京新浪網】
宇文玥一心九竅 37《楚喬傳》配飾系統巧妙助力【北京新浪網】