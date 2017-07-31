尼莎、海棠颱風帶來豪雨，不少地方積水成災。疾管署今天(31日)表示，災後容易產生污水、污泥或災害廢棄物，民眾清理家園時務必穿著雨鞋、配戴防水手套及口罩，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

疾管署副署長莊人祥31日表示，風災過後很多地方都有積水、污泥，可能帶有鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等病菌。例如類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水中，會經由口鼻及傷口感染，2016年就有55人感染，多發生在9月至11月，其中並有3人死亡，民眾一定要小心。莊人祥：『(原音)大風大雨來，把埋在土裡的類鼻疽菌揚起，有可能嘴巴、鼻子吸到，或是糖尿病的病患，打掃清理的時候傷口觸到，這都有可能。』

莊人祥說，積水地區民眾清理家園時，務必要穿雨鞋、戴手套、口罩，且避免被生鏽器物刺傷或割傷；如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、倦怠等症狀，應盡速就醫。莊人祥：『(原音)戴手套、口罩，穿雨鞋並特別注意避免割傷，另外在一周之後有發生發燒、頭痛、不是很特定的疾病，要跟醫師講你們家附近有淹水。』

莊人祥指出，疾管署將持續與各縣市衛生局合作，監視災後傳染病情形，也呼籲臨床醫師如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。民眾如有相關疑問，可撥打國內免費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。