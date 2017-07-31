



台北圓山夜景(圖 台北圓山飯店提供）

【旅遊經 洪書瑱報導】





圓山風景區不僅坐擁因宮廷建築成為台灣及台北的地標之一的「圓山飯店」，還有受到國內外旅客喜愛的「士林夜市」，在旅遊的發展中可說是涵蓋了最重要誘因！而臺北市政府工務局大地工程處為提供民眾兼具旅遊休閒、登山健行的好「趣」處，以健康、環保的自然生態環境為主軸，特別在營造圓山風景區內營造10處特色景點。



※．圓山風景區十美之處：



一美、圓山大飯店：



二美、藍鵲地景圓山三美、林間樂活區圓山四美、昆蟲之聲圓山五美、崗哨體驗區圓山六美、繁榮臺北圓山七美、觀音夕照圓山八美、老地方(飛機起降)圓山九美、飛羽的家圓山十美、隧道體驗區圓山風景區橫越士林區與中山區，生態可說是十分豐富，其中常見包括：藍鵲、樹鵲、五色鳥及松鼠，幾乎每日晨昏均會穿梭其間。而所謂的「十美」，則是利用地貌營造步道、廣場、日晷解說區與隧道體驗場等。沿著陵線步道可遠望松山機場飛機起降、臺北市區夜景、觀音夕照等不同景色。其中一美的「藍鵲地景」，除了以藍鵲為意象，在屋頂做了表徵，此處過往更是藍鵲常出沒之地，雖然現在出現的次數不若過往頻繁，但偶爾幸運時，還是一「睹」牠的芳蹤！



而台北圓山飯店也與台北市觀光傳播局合作，至9月30日可以由專人免費導覽，參觀「圓山密道」、「百年金龍」、「國宴廳」等，消息一出，預約即已額滿，但民眾不管成為房客或是餐飲消費，在AM9:00及PM4:00兩個時段，凡10人以上預約，每人付費＄110，都可以額外付費參觀！除此之外，台北圓山飯店還有不容錯過的12景，包括具神秘色彩的「密道」及「百年金龍」之外，還有牌樓；飯店入口左側「劍潭勝跡」的巨大石碑；百年歷史石獅子。

另外，建築特色「紅柱金瓦」；大廳內中央天花板梅花造型的藻井的金龍與龍珠；圓山屋頂檐角小獸等傳統建築技術；地下1樓大宴會廳門口，仿北京故宮北海的五彩琉璃九龍壁製成門屏；圓山行館（總統套房）；飯店入口前左側的「太原五百完人塚」，及大廳右側，一座高400公分、寬209公分，由374個「功成身退」的「貨布」鑰匙牌組合而成的展示牆等，都是台北圓山飯店的可看之「點」。

台北市大地處森林遊憩科長孫淑霞表示，為配合即將到來的2017臺北世界大學運動會，迎接國際友人到訪臺北市，以中、英版特別出版「圓山十美」旅遊地圖，自106年8月1日起置於捷運淡水信義線的劍潭站、士林站、石牌站及北投站等4站，提供民眾免費索取，亦可查詢大地處文宣出版品網頁（http://www.geo.gov.taipei/public/MMO/Earth/1001220/圓山摺頁_英文版_封面.jpg）自行下載使用。

圖片：臺北市政府大地處提供