2.5公里私人海灘渡假天堂 全球最佳飯店在亞洲MOOK景點家 (2017-07-31 12:40)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
印尼群島除了知名的峇里島浪漫聖地外，位在印尼南側的一座秘境小島「松巴島」(Sumba)，是近年許多觀光客的新興渡假勝地，島上唯一的渡假村「尼西瓦圖度假村」，更被許多外媒評選為全世界最棒的飯店。
全球最棒飯店「尼西瓦圖度假村」 (圖／Nihi Sumba Island)
尼西瓦圖度假村 (圖／Nihi Sumba Island)
尼西瓦圖度假村 (圖／Nihi Sumba Island)
以保護文化與自然景觀為理念，渡假村建築幾乎和叢林結合為一，擁有2.5公里的私人海灘，除了有各式各樣的特色Villa外，還有眾多的度假體驗，包括Spa、捕魚、立槳衝浪、潛水、生態旅遊等，給人與世隔絕的享受。
尼西瓦圖度假村樹屋 (圖／Nihi Sumba Island)
尼西瓦圖度假村 (圖／Nihi Sumba Island)
尼西瓦圖度假村保護當地文化 (圖／Nihi Sumba Island)
尼西瓦圖渡假村保留原有的自然景觀與文化，將飯店融入於山海美景之中，員工也幾乎是當地居民。渡假村中的Mamole Tree House則是三座以松巴島特色而建、兩層樓高的樹屋，可說是渡假結合大自然的極致體驗。
尼西瓦圖度假村立槳衝浪體驗 (圖／Nihi Sumba Island)
尼西瓦圖度假村體驗當地文化特色 (圖／Nihi Sumba Island)
尼西瓦圖度假村已有20多年的歷史，之後由兩位大亨與富豪聯手收購，並將酒店的所有利潤都轉移到松巴基金會，幫助當地根除島上的瘧疾、為居民帶來清潔水源、及改善教育等。
渡假就是要去海邊！六大海景民宿嚴選推薦～
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15639
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