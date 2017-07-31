文／MOOK景點家吳品萱整理報導



夏季炎熱的氣溫「蒸蒸日上」，高灘地的荷花季也進入綻放期，一般臺灣北部的荷花盛開花期約在7月到8月，位於樹林「鹿角溪人工濕地」之荷花正在盛開！ 鹿角溪人工濕地是環境教育認證場址之一，距離市區也非常的近，宛如世外桃源一般，如要前來賞景散步，可以挑選清晨或傍晚時分。

鹿角溪人工濕地的荷花正陸續綻放。(圖 / 新北市政府)

另外位於新店溪左岸高灘地、介於華翠大橋與光復大橋之間的蝴蝶公園，在蝶狀步道中種植了20萬株花草。

以人行步道勾勒出蝶狀地景，打造有趣、美麗的蝴蝶公園。(圖 / 新北市政府)

花草中有一串紅、一串紫、、鼠尾草、瑪格麗特、美女櫻、孔雀菊、紅葉雞冠及夏堇桃等十幾種草花，為蝴蝶地景的翅膀添妝繽紛色彩，十分醒目，可以走上堤防的觀景平台，俯瞰蝴蝶公園全貌。



規畫綠美化景觀，為休憩好去處。(圖 / 新北市政府)

不妨在週末假期和家人、朋友們來遊憩賞花及拍照留念吧。





[Info]

蝴蝶公園

新北市板橋區環河西路四段18號附近



鹿角溪人工濕地

新北市樹林區環漢路五段24號附近





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