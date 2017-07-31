文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



常常引發話題的日本郵局又推出新的扭蛋系列，這次利用日本當地實際郵筒或郵差的安全帽製作出縮小的迷你版，一推出就讓人直呼可愛一定要蒐藏。

日本郵局推出迷你縮小扭蛋（圖／日本郵局）

日本郵局利用當地特色郵筒製作1/18或1/12的縮小版，其中包括日本知名地標上野動物園裡的熊貓郵筒，比照真實的郵筒樣貌重新塑造，精細的製工也讓人不禁佩服日本的玩具製作功力。

上野動物園的熊貓郵筒也被製作成迷你扭蛋（圖／上野動物園）

這次的扭蛋系列是在日本全國郵局的櫃檯購買，一個售價日幣300元，數量限定售完為止。小間的郵局進貨量不高，若想要的粉絲建議到較大的郵局內購買。

日本郵局推出不同迷你系列扭蛋（圖／takaratomy-arts）

日本郵局每次推出的產品都深得人心，在龍貓手提袋、龍貓印台之後，又有可以蒐集的新品，喜愛扭蛋的旅客前往日本也別忘了帶一個回家。





日本郵局又出新品 限量龍貓印章台萌翻粉絲

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