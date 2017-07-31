海棠颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，西南氣流引進降雨，雲林縣政府31日宣布，古坑149甲31k等封路、橋梁封閉及古坑3條土石流紅色警戒，請民眾注意防範。圖為元長鄉崙仔橋堤防道路坍塌。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 106年7月31日