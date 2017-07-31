台灣萬代南夢宮宣布，即將在2018年初推出的PS4對戰遊戲《七龍珠 FighterZ》也將會推出繁體中文版！

《七龍珠 FighterZ》是由曾製作過《聖騎士之戰》系列的Arc System Works公司開發，保留了流暢的動作與精美的畫面，其中包括悟空、達爾、弗利沙等角色的動作完全是從漫畫中考據出來，《七龍珠》的漫畫原作迷絕對不會失望！

《七龍珠 FighterZ》（日文版）封測也將於8月22日起開放台灣及香港地區玩家報名，並預計於9月16日、9月17日、9月18日在PS4／XBOX ONE平台實施。

本次封測開放9名可操作角色讓玩家體驗試玩，詳情將隨時公布於官方專頁，敬請玩家密切注意