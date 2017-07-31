朱日和閱兵 專家：樹立習領導威信中廣新聞網 (2017-07-31 14:10)
中共軍委主席習近平昨天在內蒙古朱日和訓練基地主持大規模閱兵，並且發表談話，重申「黨指揮槍」。軍事專家解讀，習近平的發言其實不脫他上台以來的建軍理念和軍事改革想法，並沒有特別暗示國外的訊息。不過對內而言，習近平選在朱日和閱兵等做法，代表他想有所突破，也想樹立個人領導的威信。(李人岳報導)
中共解放軍建軍90週年，中共軍委主席習近平在內蒙古朱日和訓練基地主持大規模閱兵，並且發表談話，重申「黨指揮槍」的思想，淡江大學戰略所教授黃介正解讀，習近平的發言其實不脫他上台以來的建軍觀念和軍事改革想法。黃介正：『基本上就是強調中國大陸的幾個主軸，在我個人來看，並沒有特殊的語帶威脅或者是要刻意傳達什麼訊息給國外的強烈暗示，倒並沒有。』
至於習近平在演說中強調「跟著黨走」，引發香港媒體質疑與軍隊國家化的方向背道而馳，黃介正強調，軍隊國家化是西方國家的想法，但在中國共產黨的傳統裡「只准黨指揮槍，不准槍指揮黨」。
黃介正也分析，習近平上台後，曾經在紀念抗戰勝利時舉行閱兵，這次又選在北京以外的朱日和閱兵，一方面要效法鄧小平上台時的華北大軍演，同時也想有所突破。至於部隊受校時將口號由「首長好」改為「主席好」，也暗示只有軍委主席能主持閱兵，並且藉以樹立個人的威信。
(圖片：https://www.youtube.com/watch?v=yqXAFlfo-T4)
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