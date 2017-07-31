金正恩：核武飛彈 無法交換中廣新聞網 (2017-07-31 14:10)
北韓成功試射「火星-14號」洲際彈道飛彈後，北韓領導人金正恩表示，戰爭遏制力用什麼代價也無法撤銷，也無法與任何東西交換。
金正恩所謂的遏制力，指的就是核武和飛彈，在此之前，北韓媒體在報導中說，北韓試射導彈的目的，「是為了最後確認火星-14號的最大射程等武器系統的整體技術特性」，而金正恩的發言，為其加上了政治意義。
在聯合國等國際社會的對北韓制裁強度逐漸增大之時，北韓時隔24天，再次發射飛彈，凸顯出北韓不會在意朝鮮半島周邊國家的看法，而是按照「金正恩的方式」前進。北韓認為，亮出飛彈來營造緊張氛圍，比較有利。
北韓也認為，比起透過兩韓對話，來營造和平氛圍，在按自己的方式推進之後，再進行對話也不遲。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
自行車訓練台．elite 自行車．自行車 變速器．UNNO 自行車．CNC 自行車．電動自行車．can 自行車．nano 自行車．自行車車架．HAD 自行車．自行車坐墊．Kappa 自行車．DOSUN 自行車．彩色自行車．自行車 24吋．電動 摺疊 自行車．親子 自行車．自行車袖套．MAG 自行車．FUSIN 自行車．SAMPO 自行車．電動輔助自行車．OGK 自行車．自行車 20吋．LAUX 自行車．solis 自行車．自行車碼錶．自行車培林．tigra 自行車．Mio 自行車
朝鮮洲際導彈射程超一萬公里 怎麼做到的【北京新浪網】
奧翼電子造全球首款「石墨烯電子顯示屏」【北京新浪網】
卡達否認沙特等國允許其使用空中走廊:假消息【北京新浪網】
不丹學者披露:中不兩國這件事刺激印度非法越界【北京新浪網】
澳大利亞挫敗一起恐怖劫機事件 4名男子被捕【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》