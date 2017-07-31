北韓成功試射「火星-14號」洲際彈道飛彈後，北韓領導人金正恩表示，戰爭遏制力用什麼代價也無法撤銷，也無法與任何東西交換。



金正恩所謂的遏制力，指的就是核武和飛彈，在此之前，北韓媒體在報導中說，北韓試射導彈的目的，「是為了最後確認火星-14號的最大射程等武器系統的整體技術特性」，而金正恩的發言，為其加上了政治意義。



在聯合國等國際社會的對北韓制裁強度逐漸增大之時，北韓時隔24天，再次發射飛彈，凸顯出北韓不會在意朝鮮半島周邊國家的看法，而是按照「金正恩的方式」前進。北韓認為，亮出飛彈來營造緊張氛圍，比較有利。



北韓也認為，比起透過兩韓對話，來營造和平氛圍，在按自己的方式推進之後，再進行對話也不遲。



