秘境找地景 2017桃園地景藝術節8/18登場台灣好新聞報 (2017-07-31 11:40)
記者黃駿騏／桃園報導
「2017桃園地景藝術節」自8月18日(五)至9月3日(日)在桃園市觀音、八德舉辦為期17天的活動，桃園市政府文化局長莊秀美歡迎大家一起來，共同體驗桃園的好風光。
莊秀美指出，「2016桃園地景藝術節」立下「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」三大主軸，這些主軸將在今（2017）年進一步落實。不僅增加藝術品，並在崙坪文化地景園區加入聲音裝置，讓遊客在富有聲音的地景園區中，體驗全新的感受。市府也規劃充滿特色的社區小旅行路線，歡迎大家來體驗。
「2017桃園地景藝術節」將桃園獨特的自然地景，包含陂塘、白千層林道與豐富自然生態，結合在地族群文化，以「秘境找地景」的概念，發掘、探索值得玩味的「地景秘境」。
同時，延續桃園地景藝術節的三大主軸～「地方覺醒」、「社區風動」、「藝術打樁」，與四大價值～「社區參與」、「在地特色」、「環境永續」、「循環經濟」，讓藝術介入空間，創造令人耳目一新的環境藝術。
整體活動規劃了27件裝置藝術、20餘場工作坊、17場藝文演出、5場主題活動、6場藝術市集、1場國際論壇、12區社區小旅行、另有傳統農機具特展、農特產品DIY體驗，假日藝術大道等；結合藝術家、社區民眾、在地大專院校，充分利用在地自然地景及人文特色資源。
莊秀美邀請所有市民好朋友們，一起來2017桃園地景藝術節品藝術、玩地景、看表演，同時也可以進行12區特色小旅行，深度體驗桃園的好風光。
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