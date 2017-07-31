（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國今天嚴厲譴責委內瑞拉舉行投票選出重新制定憲法的新議會，且誓言採取「強而有力的迅速行動」對抗總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政府。



法新社報導，美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在聲明中表示：「美國譴責7月30日舉行選出代表組成國民制憲議會（National Constituent Assembly）的投票，這個議會旨在取代依法選出的國民議會（National Assembly），有損委內瑞拉人民自決的權利。」



她說：「委內瑞拉人民和他們依憲法選出的代表追求恢復完全民主和繁榮的國家，美國與他們站在同一陣線。」



「我們將繼續採取強而有力和迅速的行動，對抗委內瑞拉獨裁主義的創造者，包括參與以這種有缺陷的選舉選出國民制憲議會的那些人。」



根據路透社，國務院譴責委內瑞拉當局以暴力鎮壓抗議民眾，並呼籲這個地區和世界各國政府要讓「損害民主、否定人權、以暴力鎮壓或參與貪汙者」負起責任。



法新社報導，當局表示，委內瑞拉今天舉行具爭議的投票，選出新制憲議會的同時，在一波暴力衝突中造成10人喪生，其中2人為青少年。



在反對人士呼籲進一步抗議，反抗已陷於四面楚歌的總統馬杜洛下，檢察機關表示，死者還包括一名軍人和一名地方反對派領袖。



反對派領袖卡普瑞爾斯（Henrique Capriles）今天表示：「我們不承認這個騙人的選舉過程。」（譯者：中央社陳昱婷）1060731