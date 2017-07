(中央社記者戴雅真倫敦31日專電)英國「第四頻道」即將播映黛安娜王妃生前談論婚姻問題的錄影帶,黛妃的弟弟曾請求電視台不要播放但無效,黛妃友人則批評電視台此舉噁心至極。



黛妃1997年8月31日在巴黎車禍身亡,今年是她逝世20週年。「第四頻道」(Channel 4)8月6日即將播出最新紀錄片「黛安娜:她自己述說」(Diana: In Her Own Words),使用她當年的私密談話錄影帶。



黛妃在1981年與查爾斯王子結婚,1996年離婚。錄影帶是黛妃在1992、1993年與她的演說老師塞托倫(Peter Settelen)的談話。



黛妃當年雇用塞托倫是為了訓練她在大眾前演說,但兩人的課程變成黛妃抒發內心焦慮與個人情緒的管道。黛妃家族曾和塞托倫打官司爭奪影帶所有權,但在2004年被法院判決歸還塞托倫。影帶的部分內容曾在美國播出,但從未在英國播放。



「每日郵報」報導,紀錄片內容包括,黛妃因為查爾斯與卡蜜拉外遇而和他對質,查爾斯王子對黛妃說,「我拒絕成為唯一沒有情婦的威爾斯親王」。



當黛妃因為婚姻出現問題而向英國女王伊麗莎白二世求助時,女王只對她說,「我不知道妳該做什麼,查爾斯沒救了」;以及黛妃幻想能夠和已婚的侍衛官麥納基(Barry Mannakee)私奔。



「倫敦標準晚報」報導,黛妃也說,「我的公公(女王丈夫愛丁堡公爵)告訴我丈夫,如果你的婚姻不美滿,5年過後你可以回去找她(卡蜜拉)。」



她說,「準確來說,這真的發生在5年後。我知道兩人之前就有什麼,但是我在第5年確定(婚外情)。」



黛妃也提到,在她和查爾斯王子結婚前,兩人只見過面13次。當塞托倫詢問兩人性生活時,黛妃回答,「每3星期1次,然後大概在6、7年前就沒有了。」



黛妃的弟弟史賓塞伯爵(Earl Spencer)曾多次請求「第四頻道」不要播出紀錄片,擔心這會對威廉王子及哈利王子帶來傷害。



在黛妃逝世20年後,威廉王子和哈利王子今年首次開始述說對母親的情感與思念。哈利王子坦承因為母親之死封閉情感近20年,威廉王子也表示花了20年才克服喪母之痛。



黛妃友人孟克頓(Rosa Monckton)接受「每日郵報」訪問表示,「不管事情(黛妃之死)是不是過去了20年,這些影帶應該交給男孩們。我認為這真的是非常噁心。」



王室傳記作家朱諾爾(Penny Junor)表示,播放影帶「真的是個很糟糕的主意」。她表示,「這是在利用黛妃。查爾斯顯然不會希望(影帶播出),男孩們也不會希望,這將會重重傷害他們。」



然而,「第四頻道」表示這些影帶是「重要歷史資源」,將如期播放紀錄片。



「第四頻道」創意副總監李(Ralph Lee)接受「廣播時報」訪問表示,「我不認為大眾會認為這是私密談話。我認為大眾會認為這是一名公眾人物坐下來接受訪問,這是大眾很熟悉而且紀錄片裡常見的場面。」1060731