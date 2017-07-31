（中央社記者唐佩君布魯塞爾30日專電）英國威廉王子與凱特王妃今晚在比利時出席「帕尚代爾戰役」100年紀念儀式，與比利時國王菲力普一同向這場慘烈的陣亡者致敬。



根據比利時法語廣播電視台（RTBF）最新報導，比利時帕尚代爾（Passchendaele）戰役今年逢100年，今晚威廉與凱特抵達比利時西部城市伊普勒斯（Ypres）出席這場百年戰役的紀念儀式。



比國由國王菲力普及王后瑪蒂爾德（Mathilde）主持，兩國的皇室成員向這場戰役的陣亡者獻上花圈，現場約有400人參與。



菲力普國王表示，必須向陣亡者致敬，他們失去了生命，後人必須記取經驗。



威廉王子指出，戰役之後的100年後，比利時和英國仍然攜手並進。



比媒表示，位在伊普勒斯附近的帕尚代爾戰役自1917年7月31日展開，結束於同年的11月上旬，英軍、法軍陣營和敵對的德軍，為搶下帕尚代爾雙方激烈對戰，共造成約50萬人死亡，其中有數萬名英國士兵，部分埋葬在帕尚代爾。1060731