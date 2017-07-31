川普安倍通話 迫中俄向北韓施壓中廣新聞網 (2017-07-31 13:10)
日本首相安倍晉三，今天清晨與美國總統川普舉行電話會談，雙方一致認為，北韓接二連三發射洲際彈道飛彈，威脅已經顯著增加，必須對北韓採取進一步的行動，加強施壓。雙方也確認，有必要推進美日韓三國，以及雙邊的共同及相互合作。此外，為了迫使對北韓具有影響力的中國及俄羅斯，也能加入施壓範圍，雙方也同意，要加強對中俄的「道德勸說」工作。
據日本媒體報導，兩人通話約五十分鐘。安倍在進行完電話會議後，在首相官邸接受媒體採訪，表示，國際社會必須正視、重視北韓發射洲際彈道飛彈的「嚴峻事實」，美日兩國希望能以中俄為首，帶頭向北韓施壓。安倍同時嚴厲譴責北韓，踐踏了國際社會，為了和平解決朝鮮半島問題，所付出的外交努力。他也表示，日本政府對於來自北韓的威脅，已經做好了萬全的準備，會確實保護日本國民的安全。
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