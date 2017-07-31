印度攔獲運毒船 查獲1500公斤海洛英中廣新聞網 (2017-07-31 13:10)
印度海防當局在西部外海攔截到一艘載運了一千五百公斤海洛英的船隻，這是印度近年來查護的最大宗毒品走私。
據報導，那艘巴拿馬籍的船隻，它的目的地是古茶拉特省，船上的八名船員都被拘留偵訊。
印度因為鄰近阿富汗，而成為毒品走私路徑，阿富汗是鴉片一大產地，鴉片是海洛英的主要成份。
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