（中央社台北31日電）中共中央紀律檢查員會暨大陸監察部聯合官網今天公布，中國大陸國家安全生產監督管理總局前（中共）黨組書記、前局長楊煥寧因嚴重違紀，受到行政撤職處分。



公開資料顯示，現年60歲的楊煥寧曾長期在中國大陸公安部歷練，是前中共中央政治局常委周永康當年擔任公安部長時的左右手。



大陸公安系統曾長期由周永康把持。中共總書記習近平上台後，致力打貪，對周永康所培植出來的人脈勢力持續進行清洗和調整。



中共中央委員會機關報人民日報今年4月曾發表萬字長文，強調要「堅決維護以習核心的中央權威」，並以周永康等「嚴重違紀違法」案件為反面教材。



中共中央政治局4月25日會議還專門審議「關於巡視中央政法單位情況的專題報告」。



外電報導，這可能意指中共會持續清理周永康的餘黨。



中共中央紀律檢查員會暨大陸監察部聯合官網今天公布中紀委對楊煥寧違紀問題進行立案審查的結果。



審查後發現，楊煥寧嚴重違反政治紀律和政治規矩，利用職權謀取私利，決定給予楊煥寧留黨察看2年處分，並予行政撤職處分，降為副局級非領導職務，並收繳違紀所得。



楊煥寧1957年出生，北京大學法學博士，歷任中國大陸公安部刑事偵察局辦公室主任、公安部副部長、中共黑龍江省委常委暨政法委書記、中共中央維護穩定工作領導小組辦公室主任等職務。1060731