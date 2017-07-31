周永康舊部屬 陸國家安監總局長遭撤職中央社 (2017-07-31 13:05)
（中央社台北31日電）中共中央紀律檢查員會暨大陸監察部聯合官網今天公布，中國大陸國家安全生產監督管理總局前（中共）黨組書記、前局長楊煥寧因嚴重違紀，受到行政撤職處分。
公開資料顯示，現年60歲的楊煥寧曾長期在中國大陸公安部歷練，是前中共中央政治局常委周永康當年擔任公安部長時的左右手。
大陸公安系統曾長期由周永康把持。中共總書記習近平上台後，致力打貪，對周永康所培植出來的人脈勢力持續進行清洗和調整。
中共中央委員會機關報人民日報今年4月曾發表萬字長文，強調要「堅決維護以習核心的中央權威」，並以周永康等「嚴重違紀違法」案件為反面教材。
中共中央政治局4月25日會議還專門審議「關於巡視中央政法單位情況的專題報告」。
外電報導，這可能意指中共會持續清理周永康的餘黨。
中共中央紀律檢查員會暨大陸監察部聯合官網今天公布中紀委對楊煥寧違紀問題進行立案審查的結果。
審查後發現，楊煥寧嚴重違反政治紀律和政治規矩，利用職權謀取私利，決定給予楊煥寧留黨察看2年處分，並予行政撤職處分，降為副局級非領導職務，並收繳違紀所得。
楊煥寧1957年出生，北京大學法學博士，歷任中國大陸公安部刑事偵察局辦公室主任、公安部副部長、中共黑龍江省委常委暨政法委書記、中共中央維護穩定工作領導小組辦公室主任等職務。1060731
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Balenciaga 茴香．BALENCIAGA CITY 機車包．Balenciaga 巴黎世家 TOWN．Balenciaga CITY．BALENCIAGA 機車包 深藍色．BALENCIAGA GIANT 手環．BALENCIAGA 巴黎世家 長夾．BALENCIAGA Mini City．BALENCIAGA City D94JG．Balenciaga 手提包．BALENCIAGA 機車包 小釦．Balenciaga velo．Balenciaga 公事包．Balenciaga 吊飾．Balenciaga 香水．Balenciaga Giant12．Balenciaga 檸檬．Balenciaga 長夾．Balenciaga 信封．Balenciaga 小羊皮 機車包．Balenciaga 300295．balenciaga 30ml．BALENCIAGA Giant 機車包．Balenciaga 皮夾．BALENCIAGA Giant Velo．BALENCIAGA Mini 300295．Balenciaga 115748．Balenciaga 提包．Balenciaga 奶茶．Balenciaga 肩包
- OLIVER PEOPLES眼鏡 別緻圓框(銅-玳瑁) #47T 5039
- SAMPO 聲寶 6L微電腦空氣清淨除濕機 AD-BD121FT
- Samsonite RED GLEHN休閒折疊翻蓋筆電後背包12.5
- 【TISSOT】T-RACE 急速計時腕錶-白/45mm(T0484171701200)
- 奶油獅 正版授權-馬來西亞進口100%天然乳膠5公分床墊-雙人
- NINE WEST--鏤空素雅肩背包--實搭駝
- Calvin Klein CK 時尚格點拼色針織圍巾-淺灰色
- 【甜蜜約定2sweet-FR6175】純金金飾情人對戒男戒-約重1.50
- Calvin Klein CK 極線動感個性LOGO針織圍巾-深藍色
- Lorac PRO 組合-6色打量修容盤(附修容刷) 6.2gx4+3.7g+4.7g
美國教授開除中國研究生：我就不該錄取你【北京新浪網】
755名美外交官遭驅離！普京解釋為何選擇此時出手【北京新浪網】
媒體:我們越同情「妖精女王」 越該譴責飆車黨【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》