（中央社台北31日電）由於連續暴雨，中國大陸湖北省神農架四方洞區域昨天突然山崩，通往大九湖景區的公路中斷，造成數百名遊客滯留約5小時。經當地政府緊急搶修，昨晚交通初步恢復，滯留遊客安全疏散。



楚天都市報今天報導，來自荊州市的唐姓遊客表示，昨天下午5時40分左右，到達離大九湖景區約4公里的坪遷鎮四方洞區域時，發現前方山崩，道路阻斷，車輛和行人無法通行，於是就地等待。



他說，後方同樣被堵的遊覽車還有10多輛。山上夜晚氣溫較低，寒氣逼人，一些年長者和小孩感到難以忍受。



神農架景區相關部門人士表示，近日連續暴雨天氣，山上碎石鬆動。昨天下午5時30分左右，神農架坪遷鎮到大九湖景區中途的四方洞區域出現小規模山崩，造成500多名遊客滯留景區。



景區相關部門人士表示，由於山體上不時有碎石滾落，造成搶修很大的難度。直到昨天晚上9時50分左右，搶修初步完成。



但考慮到滑坡處地質鬆軟，擔心車輛通過時震動造成二次災害，景區工作人員組織遊客下車步行通過滑坡地帶，然後再乘車通行。大約晚上10時30分左右，滯留遊客安全疏散。1060731